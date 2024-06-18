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Российские военнослужащие поразили склад ВСУ с западной техникой

Склад военно-технического имущества 44-й артбригады ВСУ был местом, с которого осуществляли разгрузку и распределение поставленных Западом вооружения и техники.
2024-06-18 13:24:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России поразили украинский склад военно-технического имущества. Об этом сообщает МО РФ. 

Этот склад принадлежал 44-й артиллерийской бригаде ВСУ, как уточнили в российском оборонном ведомстве. С него враг осуществлял разгрузку и распределение поставленных Западом вооружения и техники. 

Кроме этого, российские военнослужащие за сутки поразили РЛС и две пусковые установки комплекса С-300, а также скопления живой силы и техники противника в 124 районах. 

Также сообщается, что экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили украинскую пехоту на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #склад #поражение #СВО #западная техника
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