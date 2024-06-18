Российские военнослужащие поразили склад ВСУ с западной техникой

Вооруженные силы России поразили украинский склад военно-технического имущества. Об этом сообщает МО РФ.
Этот склад принадлежал 44-й артиллерийской бригаде ВСУ, как уточнили в российском оборонном ведомстве. С него враг осуществлял разгрузку и распределение поставленных Западом вооружения и техники.
Кроме этого, российские военнослужащие за сутки поразили РЛС и две пусковые установки комплекса С-300, а также скопления живой силы и техники противника в 124 районах.
Также сообщается, что экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили украинскую пехоту на Южно-Донецком направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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