Дума приняла в первом чтении законопроект о повышении военных пенсий

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение военных пенсий с октября текущего года. Такое увеличение выплат одобрили с учетом изменения прогноза социально-экономического развития страны.

Напомним, 30 мая министр финансов Антон Силуанов сообщил, что пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября. Глава Минфина пояснил, что индексация выплат этой категории граждан связана с уточненным прогнозом по инфляции. Изначально планировалось увеличить военные пенсии на 4,5%.

Новые нормы коснутся как военных пенсионеров, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, так и приравненных к ним лиц.