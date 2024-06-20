МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дума приняла в первом чтении законопроект о повышении военных пенсий

Выплата будет проиндексирована на 5,1% c учетом прогноза инфляции.
Андрей Аркадьев 2024-06-20 18:10:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение военных пенсий с октября текущего года. Такое увеличение выплат одобрили с учетом изменения прогноза социально-экономического развития страны.

Напомним, 30 мая министр финансов Антон Силуанов сообщил, что пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября. Глава Минфина пояснил, что индексация выплат этой категории граждан связана с уточненным прогнозом по инфляции. Изначально планировалось увеличить военные пенсии на 4,5%.

Новые нормы коснутся как военных пенсионеров, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, так и приравненных к ним лиц.

#армия #госдума #военные пенсии
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 