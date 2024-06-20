ВС РФ нанесли удар в ответ на попытки Киева нанести ущерб энергетике

Минобороны России сообщило о нанесении по врагу группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Российский удар был нанесен в ответ на попытки неприятеля нанести ущерб российской энергетике.

Российское оборонное ведомство сообщает, что целью стали объекты энергетики Украины, которые обеспечивают производство вооружения и военной техники для вооруженных сил противника.

В МО РФ подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены, а цели удара - достигнуты.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили блиндажи с боевиками ВСУ под Сватово ударами «Рапир».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.