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ВС РФ нанесли удар в ответ на попытки Киева нанести ущерб энергетике

Групповой удар был нанесен по вражеским энергетическим объектам высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками.
2024-06-20 13:24:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении по врагу группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. 

Российский удар был нанесен в ответ на попытки неприятеля нанести ущерб российской энергетике. 

Российское оборонное ведомство сообщает, что целью стали объекты энергетики Украины, которые обеспечивают производство вооружения и военной техники для вооруженных сил противника. 

В МО РФ подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены, а цели удара - достигнуты. 

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили блиндажи с боевиками ВСУ под Сватово ударами «Рапир».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Высокоточное оружие #удар #СВО #Объекты энергетики
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