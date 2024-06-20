Белоусов поручил жестко контролировать строительство новых объектов ТОФ

Министр обороны России Андрей Белоусов указал на необходимость соблюдения сроков строительства новых объектов для соединения Тихоокеанского флота в Приморье. Глава ведомства поручил жестко контролировать процесс строительства.

«Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы все было готово», - отметил Белоусов в ходе инспекции объектов инфраструктуры 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

В военном городке Андрею Белоусову доложили о перспективах строительства новых объектов и реконструкции существующих фондов соединения.

В ходе визита глава ведомства указал, что нарушение сроков недопустимо, обратив внимание на то, что это является личной ответственностью руководителя организации военно-строительного комплекса.

Отметим, что возведение новых объектов разделено на два этапа. До 1 декабря 2025 года должны быть возведены три казармы на 400 человек каждая и столовая на 1 000 мест. В ходе второго этапа будут построены еще три казармы, универсальный спортивный тренировочный комплекс, хранилища техники, пункты технического обслуживания и ремонта и другие необходимые объекты.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.