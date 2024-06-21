ВС РФ уничтожили 114 украинских беспилотников на юге России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, боевики ВСУ предприняли очередную попытку совершения теракта с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области», - уточняется в заявлении.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершения терактов на территории РФ. Так, 20 июня российские военнослужащие уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Адыгеей.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.