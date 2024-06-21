В Черном море за ночь уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины

Шесть безэкипажных катеров ВМС Украины ликвидировано за ночь в северо-западной части Черного моря, об этом сообщает Минобороны РФ.

«В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины», - указано в сообщении.

Над Республикой Крым и акваторией Черного моря дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 70 БПЛА. Также известно о 43 беспилотниках, ликвидированных над территорией Краснодарского края. Один беспилотник был уничтожен над территорией Волгоградской области.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения безэкипажного катера Украины в Черном море с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.