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Силы ТОФ отработали вывод сил из-под удара противника на Камчатке

Также в рамках учений противолодочные самолеты вылетели на разведку для осуществления поиска подводных лодок и кораблей вероятного противника в море.
2024-06-19 12:37:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) завершают развертывание в рамках учений с участием десятков кораблей, судов и самолетов. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ, продемонстрировав видео проводимых мероприятий.

«На Камчатке корабельные тактические группы соединения охраны водного района командования войск и сил на северо-востоке России вышли из пункта базирования, отработав вывод сил из-под удара условного противника», - говорится в сообщении.

Экипажи тральщиков тренировались в проводке кораблей за тралами, обеспечив их безопасность. Кроме того, во время учений противолодочные самолеты Ту-142МЗ, Ил-38 и Ил-38Н отработали поиск «вражеских» подлодок в морских глубинах. Во время таких полетов в случае обнаружения субмарины необходимо ее классифицировать и проследить за ней.

Двусторонние тактические учения группировок сил Тихоокеанского флота проходят с 18 по 28 июня. Мероприятия проводятся в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей. Проведением учений руководит командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

По данным пресс-службы, задействованы порядка 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также примерно 20 самолетов и вертолетов. Привлечены морская пехота и расчеты комплексов «Бал» и «Бастион».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #Камчатка #тоф
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