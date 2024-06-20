Белоусов провел совещание по вопросам Тихоокеанского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов по итогам поездки в войска Восточного военного округа провел совещание в Приморском крае, в филиале Нахимовского военно-морского училища.

Также в совещании приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, командование Тихоокеанского флота и руководство профильных центральных органов военного управления.

Белоусов констатировал, что сегодня им были осмотрены объекты капитального строительства - в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке и в военном городке 155-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ.

«Главная задача, которая перед нами всеми стоит, это обеспечить безусловное исполнение всего запланированного», - подчеркнул Белоусов.

Андрей Белоусов дал указание проработать совместно с администрацией региона и представить предложения по присоединению к инженерным сетям возводимых объектов. Кроме этого, он потребовал представить календарный график завершения строительства четырех жилых домов для военных в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке.

Перед совещанием Белоусов убедился в аварийном состоянии подпорной стены в филиале училища, где оно проходило, и поручил проконтролировать завершение работ первого этапа реконструкции, который затрагивает часть этой стены. При этом Андрей Белоусов подчеркнул, что для воспитанников филиала Нахимовского училища должны быть созданы безопасные и комфортные условия.

Также министр поручил выполнить детальное и тщательное обследование технического состояния спального корпуса для нахимовцев. Он потребовал оперативно представить предложение по источникам финансирования, чтобы обеспечить завершение реконструкции всей стены.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.