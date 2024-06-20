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Белоусов проинспектировал объекты 155-й бригады морпехов ТОФ

Глава ведомства указал на необходимость жесткого соблюдения графиков строительства новых объектов инфраструктуры.
2024-06-20 09:43:03
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В ходе поездки глава оборонного ведомства  поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков строительства объектов в военном городке соединения.

Белоусов указал на необходимость точно в срок обеспечить возведение новых казарм, хранилищ вооружения и военной техники, объектов парковой зоны. Также министр поручил тщательно контролировать ход строительства и соблюдение графика.

«Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы все было готово», - отметил Андрей Белоусов.

Также министр обороны посетил расположение части, ознакомился с условиями размещения личного состава бригады и пообщался с военнослужащими.

Строительство новых объектов разделено на два этапа. До 1 декабря 2025 года должны быть возведены три казармы на 400 человек каждая и столовая на 1 000 мест. В ходе второго этапа будут построены еще три казармы, универсальный спортивный тренировочный комплекс, хранилища техники, пункты технического обслуживания и ремонта и другие необходимые объекты.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #строительство #тоф #приморье #Андрей Белоусов
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