Белоусов проинспектировал объекты 155-й бригады морпехов ТОФ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В ходе поездки глава оборонного ведомства поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков строительства объектов в военном городке соединения.

Белоусов указал на необходимость точно в срок обеспечить возведение новых казарм, хранилищ вооружения и военной техники, объектов парковой зоны. Также министр поручил тщательно контролировать ход строительства и соблюдение графика.

«Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы все было готово», - отметил Андрей Белоусов.

Также министр обороны посетил расположение части, ознакомился с условиями размещения личного состава бригады и пообщался с военнослужащими.

Строительство новых объектов разделено на два этапа. До 1 декабря 2025 года должны быть возведены три казармы на 400 человек каждая и столовая на 1 000 мест. В ходе второго этапа будут построены еще три казармы, универсальный спортивный тренировочный комплекс, хранилища техники, пункты технического обслуживания и ремонта и другие необходимые объекты.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.