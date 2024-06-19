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Отличившимся участникам СВО вручили госнаграды и жилищные документы

Военнослужащим, отличившимся в ходе СВО, вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», а также медали «Участник СВО».
2024-06-19 06:19:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Участникам СВО, прошедшим переподготовку, вручили госнаграды, жилищные документы и сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования. Церемония награждения прошла в реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Начальник Управления военного образования - замначальника Главного управления кадров МО РФ Игорь Муравлянников вручил 21 госнаграду отличившимся бойцам, в их числе два ордена Мужества, три медали «За отвагу» и 16 медалей «Участник СВО». Воинских званий были удостоены 33 военнослужащих. Также 18 выпускников получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах».

Игорь Муравлянников поздравил военнослужащих от имени Министерства обороны и поблагодарил их за мужество, отвагу и храбрость.

Он также отметил большой вклад военных врачей академии в общее дело и поздравил их с прошедшим Днем медицинского работника. Муравлянников вручил 10 хирургическим медицинским сестрам медали «За помощь и милосердие» и поблагодарил начальника Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова генерал-лейтенанта медицинской службы Евгения Крюковаза за его работу.

В мероприятии принял участие начальник Управления военного образования, начальник филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» МО РФ Юрий Маулин, который вручил жилищные документы более чем 20 военнослужащим.

Ранее состоялось награждение медиков подразделений, которые участвовали в боевых действиях на Харьковском направлении. Многие участники церемонии впервые получили государственные награды.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #награждение #медики #сертификаты #квалификация #жилищные документы
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