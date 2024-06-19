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Замминистра обороны Цивилева назвала участников СВО элитой государства

Анна Цивилева подчеркнула, что поведение военнослужащего - предмет наблюдения и обсуждения всех, поэтому он не может оступиться.
Тимур Шерзад 2024-06-19 07:39:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Элитой общества назвала участников специальной военной операции заместитель министра обороны России Анна Цивилева. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

«Вы смотритесь так, как действительно настоящая элита нашего государства», - подчеркнула она на открытии «Кубка защитников Отечества».

Цивилева отметила, что на ветерана спецоперации смотрят все, и, если гражданский человек может оступиться и повести себя некрасиво, то, если такое же сделает участник СВО, то он станет предметом обсуждения всего общества. 

Также она заявила, что ветераны своим примером вдохновляют молодых людей.

Ранее заместитель министра обороны России Анна Цивилева рассказала, чем займется на новом посту.

#армия #элита #участники СВО #Анна Цивилева #Кубок защитников Отечества
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