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Атомные подлодки выполнили пуски ракет по цели в Баренцевом море

Мишень была успешно поражена ракетами «Калибр» и «Гранит» на расстоянии около 170 километров.
2024-06-19 07:00:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Атомные подводные ракетные крейсеры «Северодвинск» проекта 885 и «Орел» проекта 949А Северного флота выполнили пуски крылатых ракет по морской цели в Баренцевом море. Ракетную стрельбу провели в соответствии с планом боевой подготовки сил Северного флота в рамках контрольных мероприятий за зимний период обучения.

Мишень имитировала отряд десантных кораблей условного противника. Моряки поразили ее крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» с расстояния около 170 километров.

Данные объективного контроля сообщили об успешном выполнении задачи. Ракетное оружие подтвердило свою высокую надежность.

Район проведения ракетной стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданских судов и полетов авиации. Выполнение боевого упражнения обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Ранее сообщалось, что силы ТОФ начали развертывание в рамках учения в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей. Учения пройдут с 18 по 28 июня

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #учения #Северный флот #апл #Баренцево море #тоф #атомные подводные лодки
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