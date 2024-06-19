В Академии Генштаба состоялась церемония выпуска генералов и офицеров

В Академии Генштаба Вооруженных сил России прошла торжественная церемония выпуска генералов и офицеров.

Ежегодно в стенах старейшего и престижного учебного заведения нашей страны проходят подготовку и повышают квалификацию огромное количество военнослужащих. По окончании Академии выпускники занимают ответственные командные должности. С успешным окончанием обучения поздравил военнослужащих заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Сергей Истраков.

«В ближайшее время на ваши плечи ляжет огромная ответственность. От вас потребуются высочайший профессионализм, полная самоотдача, настойчивость, умение оперативно принимать нестандартные решения», - сказал он.

Истраков указал на роль воспитанников учебного заведения в зоне проведения спецоперации на Украине, которые защищают национальные интересы страны. Замначальника Генштаба добавил, что благодаря им осуществляется управление группировками войск и объединениями. Таким образом выпускники приближают победу России. В свою очередь, начальник Академии Владимир Зарудницкий отметил, что сильные Вооруженные Силы можно иметь только при наличии военных кадров высокой квалификации.

«Выражаем уверенность, что полученные в Академии знания, помноженные на имеющий у вас боевой опыт, обеспечат в выполнении вами самых сложных и ответственных задач», - сказал он.

Выпускникам вручили медали «За отличное окончание Военной академии Генерального штаба» и госнаграды. Более половины слушателей закончили академию с отличием. Кроме того, дипломы получили слушатели из дружественных стран СНГ, стран Азии и Африки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.