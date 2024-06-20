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В Военной академии РВСН состоялся выпуск офицеров

Командующий РВСН поздравил выпускников и вручил золотые медали и дипломы с отличием.
2024-06-20 15:16:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошла церемония вручения дипломов офицерам об окончании военного вуза, сообщает Министерство обороны России.

В торжественном мероприятии приняли участие командующий РВСН Сергей Каракаев, а также руководство академии и ветераны данного рода войск. Кроме того, офицеры, назначенные на вышестоящие воинские должности, были удостоены очередных воинских званий. Они будут нести боевое дежурство на современных ракетных комплексах.

«На стратегических ракетчиков руководством страны и Вооруженных сил возложена особая ответственность за безопасность России. Уверен, что, завершив учебу, вы подтвердите на деле высокое звание офицера - выпускника прославленной Военной академии РВСН имени Петра Великого», - отметил Каракаев.

В этом году из стен академии и ее серпуховского филиала выпустились 800 офицеров по 21 специальности с высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовкой. Более сотни выпускников получили медали Минобороны за отличное окончание учебного заведения и дипломы с отличием за высокие показатели в учебе в Военной академии РВСН.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в систему обучения стратегических ракетчиков внедрены мультимедийные возможности и 3D-моделирование. Офицеры подготовлены, чтобы служить на комплексах «Ярс» и «Авангард».

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#армия #РВСН #ракетчики #Выпуск
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