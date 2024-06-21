Десантники уничтожили «Ланцетом» гаубицу М777 и «Гиацинт» ВСУ

Расчет БПЛА дальневосточного соединения ВДВ обнаружил и уничтожил гаубицу М777 и артиллерийское орудие «Гиацинт» ВСУ на правом берегу Днепра. МО РФ показало кадры работы наших десантников.

Соединения и воинские части ВДВ продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. В этот раз они нанесли удары по целям барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Обнаружил цель расчет разведывательного беспилотника Zala. Эти БПЛА дежурят в небе круглые сутки, наблюдая за противником с высоты птичьего полета и выявляя объекты для уничтожения: легкобронированную технику иностранного производства, танки и самоходные артиллерийские установки.

За несколько часов наблюдения были обнаружены два объекта в тылу противника, на расстоянии более 30 километров от линии боевого соприкосновения. Ими оказались американская гаубица М-777 и артиллерийское орудие «Гиацинт». Точными ударами «Ланцета» удалось уничтожить обе цели.

Ранее расчет ТОС-1А «Солнцепек» ночью нанес удары по позициям ВСУ под Волчанском. После пуска снарядов бойцы заметили в небе беспилотники ВСУ. Группа огневой поддержки отбила их атаку, и «Солнцепек» продолжил работу.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.