ВС РФ ударами «Рапир» уничтожили блиндажи с боевиками ВСУ под Сватово

Расчеты противотанковых пушек «Рапира» мотострелкового соединения группировки войск «Запад» уничтожили личный состав ВСУ в блиндажах на Сватовском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе ведения боевого дежурства расчет БПЛА обнаружил опорный пункт противника, координаты которого передал артиллеристам. Расчеты «Рапир» отправили несколько снарядов, уничтожив опорный пункт и личный состав ВСУ.

На кадрах оборонного ведомства показано, что над орудием установлен навес, накрытый маскировочной сетью.

Вначале производятся необходимые расчеты. Затем заряжающий досылает снаряд в камору. К спусковому рычагу привязана веревка. Стреляющий стоит позади на безопасном расстоянии и резким движением дергает веревку, приводя в действие механизм. После выстрела выбрасывается гильза.

«Рапира», или МТ-12, имеет высокую скорострельность, при этом пушка предельно проста в эксплуатации и быстро разворачивается. Обладает высокой начальной скоростью снаряда и большой дальностью прямого выстрела, что позволяет уничтожать бронированные средства противника с высокой вероятностью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.