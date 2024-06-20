Замминистра обороны РФ Цивилева посетила больницу в Хабаровске

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в ходе своего визита в Хабаровск посетила Краевую клиническую больницу им. Сергеева.

Политик осмотрела клинику и обсудила с врачами вопросы эффективного использования профильного медучреждения для лечения наших военнослужащих.

«За счет налаживания межведомственного взаимодействия и поддержки губернатора с его командой у нас теперь появилась возможность направлять наших ребят, например, на долечивание в высокофункциональные медицинские учреждения», - подчеркнула она в интервью «Звезде».

Кроме того, Цивилева провела осмотр гражданской инфраструктуры для возможного ее использования в целях Минобороны, посетила фонд «Защитники Отечества» и пообщалась с ветеранами СВО, некоторым из которых вручили удостоверения ветеранов боевых действий.

Ранее Цивилева рассказала, что, будучи на посту замминистра обороны РФ, планирует заняться вопросами взаимодействия оборонного ведомства с фондом «Защитники Отечества».