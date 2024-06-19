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На Дворцовой площади состоялся выпуск суворовцев, нахимовцев и кадет

Воспитанников поздравил с окончанием обучения и пожелал успешного поступления в высшие учебные заведения заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
2024-06-19 12:05:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Дворцовой площади в торжественной обстановке состоялся выпуск суворовцев, нахимовцев и кадет, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, 374 выпускника получили документы об образовании и нагрудные знаки, 133 из них вручили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 1-й и 2-й степени.

На главной площади Северной столицы собрались воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища, Нахимовского военно-морского училища, Санкт-Петербургского кадетского корпуса, Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц Минобороны, Кронштадтского морского кадетского корпуса, Кадетского корпуса - школы IT-технологий, Кадетского корпуса Военного института физической культуры. Суворовцы, нахимовцы и кадеты прошли торжественным маршем.

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров выступил с речью перед собравшимися. Он поздравил выпускников с окончанием обучения и пожелал успеха при поступлении в вузы.

Завершился выпуск суворовцев, нахимовцев и кадет на Дворцовой площади вальсом выпускников с воспитанницами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #евкуров #Дворцовая площадь
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