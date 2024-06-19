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Корабли ВМФ России продолжат походы, подобные кубинскому

Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев заверил, что корабли продолжат работу в важных районах.
2024-06-19 15:54:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК

Корабли ВМФ России будут и дальше решать задачи в оперативно важных районах Мирового океана. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, комментируя поход кораблей на Кубу и сообщения об этом походе в разных СМИ.

Он признался, что для него не стало неожиданностью, что близость кораблей Северного флота к берегам США вызвала у кого-то раздражение, однако российская сторона была уверена в своих действиях.

«Корабли ВМФ как решали задачи в дальних морских зонах, в оперативно важных для нас районах, так и будут», - сказал он.

Ранее корабли Северного флота провели учения в Атлантическом океане. По пути на Кубу они отработали применение высокоточного ракетного оружия на удалении свыше 600 километров при помощи компьютерного моделирования.

В порт Гаваны корабли зашли 12 июня. В составе группы четыре корабля Северного флота - атомная подлодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». На Кубе наши экипажи поучаствовали в протокольных мероприятиях, отдохнули и посмотрели достопримечательности. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Куба #корабли #Моисеев
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