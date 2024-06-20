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Для доставки Вечного огня в Хабаровск выделили военный самолет

Торжественную встречу организовали военнослужащие объединения ВВС и ПВО ВКС России.
2024-06-20 11:55:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие встретили лампаду с частицей Вечного огня. Об этом сообщило Минобороны России.

Частица была доставлена с Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге, где ее и зажгли участник спецоперации и ветеран Великой Отечественной.

Уточняется, что торжественную встречу организовали на территории военного аэродрома Хабаровск-Центральный. Лампаду доставил борт военно-транспортной авиации армии ВВС и ПВО.

Лампаду передали представителю Русской православной церкви, чтобы отправить ее в городской собор. Мероприятие закончилось панихидой в честь воинов Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Дальний Восток #церемония #хабаровск #лампада
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