Цивилева отметила плюсы лечения раненых в гражданских больницах

Гражданские больницы и поликлиники должны подключиться к оказанию помощи участникам спецоперации наравне с профильными военными госпиталями. Об этом заявила замминистра обороны Анна Цивилева во время визита на Дальний Восток.

«Есть еще сопутствующие заболевания, такие как нефрология. Вот мы сейчас видели молодого человека. Да, его вылечили, оказали помощь в военных госпиталях, но есть нефрологические проблемы - камни в почках, он был здесь, и ему, конечно, все быстро эндоскопически оказали. Вот чтобы такая возможность была. Ну и использование оборудования, диагностики, высокотехнологичной медицины на базе гражданских лечебных учреждений. Рассматриваем такую возможность, чтобы они подключались и помогали нашим ребятам», - отметила она.

В Хабаровске замглавы российского оборонного ведомства посетила Краевую клиническую больницу имени Сергеева и пообщалась с ранеными бойцами, а также с медперсоналом. Сейчас в стационаре для военнослужащих выделено 30 коек, в ближайшее время их количество увеличат до 100.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил Анну Цивилеву заместителем министра обороны России. Она займется вопросами организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, выведением связанных с этим процессов на новый уровень.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.