Операторы FPV-дронов уничтожили пост БПЛА и технику ВСУ в ДНР

Ивановские десантники уничтожили пост БПЛА и технику ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщает Министерство обороны РФ.

Российское оборонное ведомство показало запуск FPV-дрона, которым управляет оператор с помощью пульта. Камера другого беспилотника зафиксировала моменты ударов по движущимся целям с последующей детонацией.

В описании к видео сказано, что военнослужащие применили беспилотники. Умело управляя FPV-дроном, оператор точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчет противника. Затем были уничтожены танки, меняющие позиции. Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА ВДВ также сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.