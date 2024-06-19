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Операторы FPV-дронов уничтожили пост БПЛА и технику ВСУ в ДНР

Подразделения Ивановского соединения ВДВ продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на подступах к населенному пункту.
2024-06-19 15:16:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ивановские десантники уничтожили пост БПЛА и технику ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщает Министерство обороны РФ.

Российское оборонное ведомство показало запуск FPV-дрона, которым управляет оператор с помощью пульта. Камера другого беспилотника зафиксировала моменты ударов по движущимся целям с последующей детонацией.

В описании к видео сказано, что военнослужащие применили беспилотники. Умело управляя FPV-дроном, оператор точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчет противника. Затем были уничтожены танки, меняющие позиции. Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА ВДВ также сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #СВО #часов яр #FPV-дроны
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