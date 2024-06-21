Белоусов обсудил с главой Минцифры льготы бойцам СВО без документов

Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым вопросы, касающиеся бездокументационного подтверждения льгот участвующим в спецоперации бойцам ВС РФ.

В ходе встречи глава российского оборонного ведомства указал на необходимость упрощения и автоматизации оформления документов, которые необходимы военным и их семьям для получения льгот и мер социальной поддержки.

Министры утвердили целевую модель и этапность получения документов через портал «Госуслуги» или в многофункциональном центре. Белоусов и Шадаев договорились, что участники спецоперации смогут начать получать цифровые услуги уже в третьем квартале текущего года.

Разработана и утверждена дорожная карта перехода документооборота в цифровой вид. Также для реализации задач по цифровому документообороту создана межведомственная рабочая группа, включающая представителей Минцифры и Минэкономразвития.

Напомним, в ходе выступления в Совфеде 14 мая Белоусов заявил о необходимости цифровизации в оборонном ведомстве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.