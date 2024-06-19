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В Никольский морской собор в Кронштадте доставили частицу Вечного огня

Частицу Вечного огня в Никольский морской собор города Кронштадта доставили с Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге в рамках подготовки к мероприятиям Дня памяти и скорби.
Марина Крижановская 2024-06-19 00:44:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Почетный эскорт, возглавляемый бронеавтомобилем «Тигр» привез лампаду с частицей Вечного огня с Пискаревского мемориального кладбища.

Кортеж торжественно прибыл в отдельную мотострелковую бригаду, дислоцированную в Ленинградской области. Эмоциями о прошедшем мероприятии со «Звездой» поделился военнослужащий роты почетного караула Центрального военного округа лейтенант Андрияш.

«Основная задача была - это получение огня, частички огня, и, соответственно, дальнейшая транспортировка в наши округа военные для переноса в храм», - рассказал он нашему телеканалу.

Говоря, какие при этом были эмоции, военнослужащий рассказал, что испытывал гордость и честь за порученную командованием миссию.

«На самом деле эмоция одна - гордость, честь, что командование назначило для сохранения данного груза, для перевозки, транспортировки, охраны. Довезем, долетим, представим. Все, как в армии, без замечаний и происшествий», - поделился военнослужащий Андрияш.

Утром 19 июня на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге зажгли лампаду с частицей Вечного огня в память о мужестве и героизме сражавшихся за Ленинград советских воинов. В торжественной церемонии у подножия монумента «Мать-Родина» участвовали ветеран Великой Отечественной войны и участник специальной военной операции, герой России.

Церемония была приурочена ко Дню памяти и скорби, который наша страна вспоминает 22 июня. После этого лампаду доставили в Морской собор святителя Николая Чудотворца в Кронштадте, где пламя передадут делегациям военных округов.

В торжественно-траурном мероприятии приняли участие военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона, а также представители администрации города, общественные и ветеранские организации.

 

#армия #день памяти и скорби #Кронштадт #Петербург #пискаревское кладбище #частица Вечного огня #Никольский морской собор в Кронштадте
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