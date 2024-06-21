Белоусов заявил, что РФ владеет инициативой на всей линии фронта

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ВС РФ владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

«Мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника», - заявил Белоусов в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России смогут обеспечить государственный суверенитет страны.

Также в ходе этой встречи выступал президент РФ и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин. Он отметил, что Россия будет работать над созданием современной и высокотехнологичной военной техники. Еще Путин сказал, что наша страна продолжит совершенствование своей ядерной триады.