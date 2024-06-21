МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов заявил, что РФ владеет инициативой на всей линии фронта

Андрей Белоусов отметил, что это происходит благодаря профессионализму и храбрости участников специальной военной операции.
Тимур Шерзад 2024-06-21 15:28:53
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ВС РФ владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения. 

«Мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника», - заявил Белоусов в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России смогут обеспечить государственный суверенитет страны

Также в ходе этой встречи выступал президент РФ и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин. Он отметил, что Россия будет работать над созданием современной и высокотехнологичной военной техники. Еще Путин сказал, что наша страна продолжит совершенствование своей ядерной триады.

#армия #инициатива #Андрей Белоусов #СВО #линия боевого соприкосновения
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 