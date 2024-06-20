ВС РФ уничтожили шесть украинских беспилотников над Адыгеей

Российские военнослужащие предотвратили попытку совершения теракта со стороны украинских боевиков на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что ВСУ в очередной раз применили беспилотники самолетного типа с целью совершения атак по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея», - говорится в заявлении.

Кроме того, в небе над Брянской областью сбиты три БПЛА, еще три аппарата уничтожены над Краснодарским краем. Также сообщается о выведении из строя беспилотника над территорией Ростовской, Орловской и Белгородской областями.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ с применением беспилотников. Так, 16 июня ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Краснодарским краем.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.