Врачи госпиталя Минобороны РФ начали прием пациентов в больнице Симферополя

Военные врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) Южного военного округа, развернувшие мобильный госпиталь в Симферополе (республика Крым), принимают пациентов в стенах городской клинической больницы № 7 совместно с гражданскими специалистами.

Все военные медики уже включены в общую работу больницы, а врачебно-сестринские бригады расписаны по дежурствам и распределены по больным. За одну смену ежедневно медицинские специалисты принимают в среднем около 40 пациентов.

Всего для организации приема больных от подразделения МОСН в Симферополь прибыли 18 военных специалистов и шесть врачебно-сестринских бригад. До этого личный состав медотрядов спецназначения ЮВО и Черноморского флота в кратчайшие сроки были переброшены из Ростова-на-Дону и Севастополя для оказания помощи жителям Крыма в борьбе с COVID-19.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВC РФ Владимира Путина и решением Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на полуострове разворачиваются два мобильных госпиталя Минобороны России. С соответствующей просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и Симферополе ранее обратился глава Крыма Сергей Аксенов.