Военнослужащие из РФ едут в Азербайджан для развертывания центра по контролю за прекращением огня в Карабахе

Российские военнослужащие выдвинулись в Азербайджан, где будет развернут совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе.

В субботу, 30 января, там пройдет заседание представителей трехсторонней группы Москвы, Баку и Еревана. Российские миротворцы разместятся в специальном военном городке и сразу же приступят к работе в штабе совместного центра. Также они будут контролировать обстановку в Нагорном Карабахе с помощью беспилотников «Орлан-10».

Ранее Владимир Путин призвал международное сообщество оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху. А российская колонна Центра гуманитарного реагирования из 15 военных автомобилей КамАЗ и сопровождающих машин доставила строительные материалы в регион.