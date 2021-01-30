Военнослужащие из РФ едут в Азербайджан для развертывания центра по контролю за прекращением огня в Карабахе
В субботу, 30 января, там пройдет заседание представителей трехсторонней группы Москвы, Баку и Еревана.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские военнослужащие выдвинулись в Азербайджан, где будет развернут совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе.
В субботу, 30 января, там пройдет заседание представителей трехсторонней группы Москвы, Баку и Еревана. Российские миротворцы разместятся в специальном военном городке и сразу же приступят к работе в штабе совместного центра. Также они будут контролировать обстановку в Нагорном Карабахе с помощью беспилотников «Орлан-10».
Ранее Владимир Путин призвал международное сообщество оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху. А российская колонна Центра гуманитарного реагирования из 15 военных автомобилей КамАЗ и сопровождающих машин доставила строительные материалы в регион.