Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Случаев осложнений нет: в РВСН продолжается вакцинация от коронавируса

Анна Касаткина
07:58 28.01.2021
Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации, проводится медицинский осмотр.
Случаев осложнений нет: в РВСН продолжается вакцинация от коронавируса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжается на добровольной основе вакцинация личного состава от коронавируса. В Барнаульском и Новосибирском ракетных соединениях прививки получают военнослужащие, несущие боевое дежурство.

Случаев осложнений или непереносимости прививки при введении первого компонента вакцины не зафиксировано. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации, которыми категорически запрещены интенсивные занятия спортом и тяжелые физические нагрузки в течение следующих пяти суток. До начала процедуры проводится медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.

После завершения вакцинации каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:09 В стране и мире
Видео
В Перми произошел пожар на пороховом заводе
07:24 В стране и мире
Вирусолог назвал сроки полного снятия коронавирусных ограничений в регионах РФ
05:10 Армия
Видео
Защита неба в арктических широтах: под Мурманском прошли учения с участием ЗРПК «Панцирь»
04:45 В стране и мире
Вступил в силу обновленный регламент о выдаче и замене паспортов
04:29 В стране и мире
Гололедица, метель и ураганный ветер: Приморье накрыл мощный циклон
Популярное
Популярное
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Назван необычный признак приближающегося инфаркта
«Потусторонняя» синяя дымка вокруг Плутона оказалась смертоносным ядом
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Посылки, звонки и дядя Миша: стали известны подробности жизни Ефремова в колонии
UFC отстранил Макгрегора на полгода после боя с Порье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.