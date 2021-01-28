Случаев осложнений нет: в РВСН продолжается вакцинация от коронавируса

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжается на добровольной основе вакцинация личного состава от коронавируса. В Барнаульском и Новосибирском ракетных соединениях прививки получают военнослужащие, несущие боевое дежурство.

Случаев осложнений или непереносимости прививки при введении первого компонента вакцины не зафиксировано. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.



Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации, которыми категорически запрещены интенсивные занятия спортом и тяжелые физические нагрузки в течение следующих пяти суток. До начала процедуры проводится медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.

После завершения вакцинации каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.