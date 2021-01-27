Расчеты ЗРК «Бук-М2» ВВО отразили воздушную атаку «противника» в Бурятии

В Бурятии подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) провели тактико-специальные учения по отражению авиационного удара условного противника с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2».

Зенитчики на штатной технике совершили марш в заданный район. На позициях расчеты провели перегрузку ракет ЗРК «Бук-М2» с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, и тренировку по разведке воздушной обстановки и наблюдению. Учения прошли в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ходе практических действий расчеты отразили условный налет «вражеской» авиации на прикрываемый командный пункт, выполнив при этом более 30 учебных (электронных) пусков. Средства воздушного нападения противника имитировали самолеты штурмовой авиации Су-25СМ.