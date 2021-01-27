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Музыкальный подарок: оркестр исполнил песни военных лет у дома ветерана в Тольятти

Андрей Аркадьев
10:49 27.01.2021
В годы Великой Отечественной войны Ванда Леонардовна работала на заводе, делала снаряды для реактивных систем «Катюша».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Тольятти военнослужащие Центрального военного округа провели мини-концерт у дома жительницы блокадного Ленинграда Ванды Пародни. В честь 77-й годовщины полного снятия с города блокады оркестр исполнил военные композиции.

За выступлением оркестра Ванда Леонардовна наблюдала из окна своей квартиры. Когда началась война, ей было всего 15 лет. Все родные умерли от голода.

До конца войны она работала на заводе, делала снаряды для реактивных систем «Катюша». В 1943 году во время бомбежки она получила ранение. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

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