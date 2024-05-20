Шевцова поздравила воспитанниц Пансиона МО РФ с окончанием обучения

Последний звонок прозвенел в стенах столичного Пансиона воспитанниц Минобороны. В этом году аттестаты о среднем общем образовании получат почти 100 выпускниц.

Двадцать пять из них имеют пятерки по всем предметам и претендуют на федеральные медали «За особые успехи в учении». Также среди воспитанниц есть победители всероссийских и вузовских олимпиад. С окончанием обучения их поздравила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

«Пансион воспитанниц для нас - это школа успеха, школа лидеров, школа возможностей и достижений. Семь лет вы старались доказать всем и в первую очередь себе, что вы достойно носите звание воспитанниц Пансиона Минобороны. Хочу пожелать, чтобы вы всегда оставались такими умными, светлыми, бесстрашными. И не забывайте, что самые великие успехи достигаются теми, кто не сдается и двигается вперед, несмотря ни на какие трудности», - сказала Шевцова.

Напомним, что на прошлой неделе команда из Московского пансиона воспитанниц МО РФ заняла первое место на международном фестивале инновационных научных идей «Старт в науку», который проходил в Омске. На фестивале будущие военные инженеры представляли свои научные разработки для оборонно-промышленного комплекса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.