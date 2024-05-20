Пленные украинцы рассказали о низком качестве обороны под Харьковом

Взятые в плен украинцы рассказали об отсутствии огневых точек, блиндажей, укреплений и низком качестве оборонительных сооружений в Харьковской области. Видео беседы с пленными публикует Минобороны России.

«На подготовку, может быть, и выделены были деньги, но никто их не видел. Потому что если бы они были, то подготовлены были бы укрепы, блиндажи и огневые точки, а их просто нет», - признался Андрей Шоланки.

Шоланки был пленен 10 мая. По его словам, командование ВСУ знало о готовящемся наступлении российских войск и отправило на точку, с которой нельзя было выйти. ВСУшников окружили со стороны дороги. Мужчина отметил профессионализм российских военнослужащих и признался, что сложить оружие было правильным решением. Как утверждает Андрей, командование ВСУ кидает людей как «пушечное мясо».

Среди сдавшихся был раненый, ему оказали необходимую помощь. Шоланки указал на очень достойные условия содержания и уважительное отношение к пленным со стороны бойцов ВС РФ. Украинцев кормят, осматривает врач.

О человечных условиях содержания в российском плену рассказал и другой украинец - Эдуард Алмакаев. Он не хотел служить, но был мобилизован. Эдуард отметил, что в армию на Украине берут всех подряд, в том числе людей «без рук без ног». Пленный также пожаловался на плохое обеспечение и оборудование позиций ВСУ и связал это с коррупцией во власти.

«Сами себе копают окопы, блиндажи, для этого себе лопаты покупают за свои же деньги или саперные где-то находят. Позиции никакие. Если и есть там какие-то старые блиндажи, они занимаются. А мое личное мнение - Рада и наш президент все деньги кладут себе в карман. Какая-то копейка, может, куда-то и идет, но никак не на оборону», - сказал Алмакаев.

На бессмысленность участия в боевых действиях указал еще один пленный - Иосиф Шикин. До 2023 года жил за границей, но вернулся на родину за больной дочерью. На Украине мобилизовали. Во время подготовки обнаружились проблемы со здоровьем. У Иосифа «раскрошился» позвоночник, врачи сделали операцию и вставили имплант, что не помешало вскоре кинуть его на передовую. Шикин также рассказал, что в плену украинцев регулярно кормят, а врач оказывает всю необходимую помощь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.