Специалисты МТО развернули подземный хлебозавод для участников СВО

Специалисты материально-технического обеспечения обустроили полевой хлебозавод на Херсонском направлении. Предприятие расположено под землей в бункере.

«Это склад первичного сырья полевого хлебозавода. Сюда поступает продовольствие: мука хлебопекарная высшего сорта, подсолнечное масло, дрожжи, соль. Здесь происходит выдача данного сырья в хлебопекарные печи для дальнейшей выпечки», - рассказывает начальник продовольственной службы с позывным Стриж.

Внутри достаточно места, чтобы разместить большое количество припасов. Тоннели и помещения оборудованы в максимально короткие сроки, поскольку подгоняла ситуация на фронте.

Поражают масштабы полевого хлебозавода. Человек в полный рост может комфортно перемещаться. Но еще больше пространства нужно для мобильной передвижной хлебопечи, куда приносят все необходимые ингредиенты для выпекания.

Передвижная хлебопекарня поступила на вооружение в 2023 году, и сейчас используется на полную. Те, кто выпекает хлеб для бойцов, понимают свою ответственность.

«У меня и бабушка пекла и мама пекла хлеб. Гены свое дали. Стараюсь, конечно. Ребята там выполняют свой долг, я здесь», - делится пекарь с позывным Пьер.

В распоряжении у подразделения несколько передвижных мобильных хлебопечей. Процесс выпекания не занимает много времени. Готовое тесто помещают в раскаленную до 250 градусов печь и оставляют на час. После кладут в охлаждающую камеру и затем отправляют на склад, где хлеб дожидается распределения по подразделениям.

«Каждые двое суток доставляется на позиции бригады, в подразделение бригады и плюс в подразделения, которые у нас стоят на обеспечении. Ежесуточно, значит, объем выпеченного хлеба составляет 1200 килограмм хлеба», - говорит заместитель командира бригады по тылу с позывным Самара.

Полевой хлебозавод – важный объект для наших подразделений. К его укреплению и маскировке подошли с умом. На это указывают глубина бункера и прочность стен. Военнослужащие уверяют, блиндаж способен выдержать не только удар FPV-дронами ВСУ, но и прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.