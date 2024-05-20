ВС РФ поразили место совещания комсостава двух бригад ВСУ

Вооруженные силы России смогли поразить место проведения совещания командного состава двух украинских бригад. Об этом сообщает МО РФ.

Уточняется, что на этом совещании присутствовали командиры из состава 92-й и 95-й штурмовых бригад.

Кроме этого, российские военные за сутки нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники неприятеля в 138 районах.

Также российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении РЛС вражеского зенитного ракетного комплекса IRIS-T германского производства. Еще удалось уничтожить пусковую установку украинского ЗРК С-125.

Минобороны России сообщает и о продвижении наших войск в зоне проведения специальной военной операции. Так, на территории ЛНР подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Белогоровка.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.