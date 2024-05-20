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Экипажи танков Т-80 разгромили опорник ВСУ на Авдеевском направлении

Вражеские укрепления были поражены огнем прямой наводкой. Это обеспечило наступательные действия российских штурмовиков.
2024-05-20 11:22:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-80 группировки «Центр» разгромили украинский опорный пункт на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Уточняется, что танкисты вели огонь прямой наводкой. Поражая вражеские укрепления, они обеспечили наступательные действия наших штурмовых групп. 

«Огнем 125-мм осколочно-фугасными снарядами отработали по позициям противника, уничтожая пулеметные точки и укрепления, обеспечив огневую поддержку наступающим группам пехоты», - говорится в сообщении от МО РФ. 

От российских танков до поражаемых целей было около 800 метров. При этом огонь велся под постоянным неприятельским обстрелом. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что действия экипажей Т-80 позволили штурмовым группам захватить неприятельские позиции и закрепиться на них. 

Ранее генерал-майор Шаленый рассказал историю создания танковых «мангалов».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #Т-80 #танки #Авдеевское направление
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