Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев понаблюдал за боевой работой расчета 122-миллиметровой гаубицы Д-30 в зоне специальной военной операции.

«Огонь из лесопосадки в тыл противника! Четко по базе боевиков, где вражеские операторы снаряжают дроны-камикадзе. Оттуда же и запускают, пытаясь задержать продвижение нашей пехоты. До цели - 12 километров», - сообщил корреспондент.

Он добавил, что артиллеристы прикрывают российских штурмовиков, которые освобождают один за другим населенные пункты на Авдеевском направлении.

При этом стрельбу корректируют наши операторы беспилотных летательных аппаратов, которые и подтверждают уничтожение украинского пункта управления беспилотников.

Впрочем, эта гаубица поражала не только пехоту, но и бронетехнику, включая американские боевые машины пехоты Bradley. Об этом сообщил командир орудия с позывным Косой.

Ранее сообщалось, что экипажи российских танков Т-80 разгромили опорник ВСУ на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.