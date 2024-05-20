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Артиллеристы ВС РФ разнесли украинский пункт управления беспилотниками

Огонь артиллерии поддерживает наступление штурмовых групп, которые освобождают один населенный пункт за другим.
Андрей Лазарев 2024-05-20 17:13:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев понаблюдал за боевой работой расчета 122-миллиметровой гаубицы Д-30 в зоне специальной военной операции. 

«Огонь из лесопосадки в тыл противника! Четко по базе боевиков, где вражеские операторы снаряжают  дроны-камикадзе. Оттуда же и запускают, пытаясь задержать продвижение нашей пехоты. До цели - 12 километров», - сообщил корреспондент. 

Он добавил, что артиллеристы прикрывают российских штурмовиков, которые освобождают один за другим населенные пункты на Авдеевском направлении. 

При этом стрельбу корректируют наши операторы беспилотных летательных аппаратов, которые и подтверждают уничтожение украинского пункта управления беспилотников. 

Впрочем, эта гаубица поражала не только пехоту, но и бронетехнику, включая американские боевые машины пехоты Bradley. Об этом сообщил командир орудия с позывным Косой. 

Ранее сообщалось, что экипажи российских танков Т-80 разгромили опорник ВСУ на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #д-30 #поддержка #СВО
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