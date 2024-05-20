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Штурмовые отряды заняли опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие перед штурмом провели воздушную разведку и вскрыли позиции украинских националистов.
2024-05-20 13:51:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые отряды 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск заняли опорный пункт киевских формирований на Донецком направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России, сопроводив описание кадрами с боевой работой.

Вражеский опорник удалось выявить с помощью разведывательного беспилотника. Координаты получили российские штурмовики. При поддержке операторов дронов бойцы ВС РФ приблизились и атаковали противника.

Сломив сопротивление ВСУшников, российские военнослужащие зачистили и заняли опорный пункт. Боевая задача была выполнена, российские войска улучшили положение по переднему краю, уточнили в оборонном ведомстве.

Между тем на Авдеевском направлении экипажи танков Т-80 группировки «Центр» разгромили украинский опорный пункт. Танкисты вели огонь прямой наводкой. Поражая вражеские укрепления, они позволили наступать нашим штурмовым группам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #штурмовики #МО РФ #СВО #донецкое направление
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