Прыжки с парашютом и уничтожение условного противника: кадры первых учений курсантов НВВКУ в Сибири

Первые прыжки с парашютом совершили курсанты учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища. Десантирование выполнялось в полном снаряжении со штатным оружием в диапазоне высот от 600 до 800 метров из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» на парашютных системах Д-10.

После приземления военнослужащие осуществили сбор на площадке приземления «Бердск-Южный» и отработали задачи по уничтожению условного противника на площадке приземления.

Занятия по парашютно-десантной подготовке проходят в ночное и дневное время и являются обязательными при подготовке специалистов разведки.

Обучение военнослужащих парашютно-десантной подготовке продлится до конца апреля. За это время курсанты учебного центра совершат более 1000 прыжков с парашютом.

Новосибирское высшее военного командное училище - одно из ведущих военно-учебных заведений страны, которое в настоящее время готовит командиров разведывательных и мотострелковых подразделений для всех видов и родов Вооруженных сил России, а также других ведомств.​