Мобильный госпиталь ЦВО для лечения пациентов с COVID-19 завершил работу в Хакасии

Личный состав мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО), развернутого на базе реабилитационного центра имени Лебедя в городе Черногорске (Республика Хакасия), завершил выполнение задач по оказанию помощи местному населению и администрации республики в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Военнослужащие продезинфицировали имущество, находившееся в красной зоне, после чего приступили к свертыванию мобильного госпиталя, загрузке имущества и подготовке техники для совершения марша в пункты постоянной дислокации.

Кроме этого, по случаю завершения работы, на площадке перед зданием реабилитационного центра было организовано награждение представителями министерства здравоохранения республики Хакасия медицинского персонала госпиталя грамотами и благодарственными письмами.

Мобильный госпиталь начал прием первых пациентов 16 ноября 2020 года. За время его работы от COVID-19 были вылечены более 400 человек. На лечение пациенты поступали из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом коронавирус и результатами компьютерной томографии для дальнейшего долечивания.

В период нахождения в госпитале больные проходили курс терапии и реабилитации для восстановления здоровья, после чего у них производили забор биологического материала для проведения ПЦР исследования. При получении отрицательного результата больные выписывались из лечебного учреждения. Для этого в госпитале была развернута мобильная лаборатория, где было проанализировано более 2000 проб, около 300 из которых оказались положительными.

Мобильный госпиталь был рассчитан на 100 коек, помимо лабораторий, здесь были развернуты отделения анестезиологии и интенсивной терапии, инфекционное отделение, которые были оснащены тремя аппаратами ИВЛ, рентген аппаратом, и другим медицинским оборудованием, необходимым для лечения инфекционных заболеваний. Всего в военном госпитале оказывали помощь 86 военнослужащих, врачей и младших медицинских специалистов Центрального военного округа.