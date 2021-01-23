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В Дальневосточном ВОКУ стартовала вакцинация вторым компонентом «Спутника V»

Анна Берестовая
03:01 23.01.2021
Первый компонент вакцины офицеры и преподаватели получили 21 день назад.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище стартовала вакцинация офицеров и преподавателей вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», разработанной центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ.

Первый компонент вакцины офицеры и преподаватели получили 21 день назад. Все время они наблюдались у медицинских специалистов в поликлинике училища. Отклонений от нормы в показаниях выявлено не было. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошло около 100 офицеров и преподавателей. Всего в училище поступило 650 доз двухкомпонентной вакцины.

В настоящий момент большинство курсантов училища находятся в отпуске и вернутся до конца месяца. Учитывая, что курсанты прибудут из разных регионов страны, руководство училища отвело большую роль вакцинации офицеров и преподавателей до прибытия обучаемых. Сами курсанты пройдут вакцинацию после поступления очередной партии вакцины.

Вакцинация проводится в добровольном порядке после проверки состояния здоровья и опроса на отсутствие причин медицинского отвода. Цель вакцинации - обезопасить здоровье военнослужащих, гражданского персонала и их семьи, а также сформировать устойчивый коллективный иммунитет.

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