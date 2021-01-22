Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Отпразднуем реконструкцией: гвардейский учебный центр ЗВО отметил свое 79-летие под Владимиром

Тимур Шерзад
17:54 22.01.2021
Военно-историческая реконструкция была посвящена боям Ленинградско-Новгородской операции.
Отпразднуем реконструкцией: гвардейский учебный центр ЗВО отметил свое 79-летие под Владимиром
© Фото: Министерство обороны России
Читайте нас на:

Гвардейскому Краснознаменному Московско-Тартускому окружному учебному центру подготовки младших специалистов ЗВО исполнилось 79 лет. Это событие по традиции было отмечено организацией военно-исторической реконструкции, воспроизводившей бои Ленинградско-Новгородской операции. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. 

Хотя дело реконструкцией не ограничилось. Праздник начался на плацу у штаба центра. Там собрались члены правительства Владимирской области, ветераны боевых действий и семьи военнослужащих, а также члены движения Юнармия. Прошло награждение проявивших себя офицеров, контрактников и призывников. 

После этой церемонии и началась военно-историческая реконструкция. В ней принимали участие как военнослужащие учебного центра, так и военно-исторические клубы из Владимира и соседних областей. В гости приехали клубы Иваново, Нижнего Новгорода, Ковровского района. 

После завершения реконструкции у собравшихся граждан появилась активно используемая возможность радостно сфотографироваться на фоне военной техники, стрелкового оружия, а также декораций времен ВОВ - землянок, пунктов обогрева и полевых кухонь. 

Мероприятие собрало около тысячи гостей - членов семей военнослужащих, реконструкторов и просто любых желающих граждан. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.