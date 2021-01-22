Отпразднуем реконструкцией: гвардейский учебный центр ЗВО отметил свое 79-летие под Владимиром

Гвардейскому Краснознаменному Московско-Тартускому окружному учебному центру подготовки младших специалистов ЗВО исполнилось 79 лет. Это событие по традиции было отмечено организацией военно-исторической реконструкции, воспроизводившей бои Ленинградско-Новгородской операции. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Хотя дело реконструкцией не ограничилось. Праздник начался на плацу у штаба центра. Там собрались члены правительства Владимирской области, ветераны боевых действий и семьи военнослужащих, а также члены движения Юнармия. Прошло награждение проявивших себя офицеров, контрактников и призывников.

После этой церемонии и началась военно-историческая реконструкция. В ней принимали участие как военнослужащие учебного центра, так и военно-исторические клубы из Владимира и соседних областей. В гости приехали клубы Иваново, Нижнего Новгорода, Ковровского района.

После завершения реконструкции у собравшихся граждан появилась активно используемая возможность радостно сфотографироваться на фоне военной техники, стрелкового оружия, а также декораций времен ВОВ - землянок, пунктов обогрева и полевых кухонь.

Мероприятие собрало около тысячи гостей - членов семей военнослужащих, реконструкторов и просто любых желающих граждан.