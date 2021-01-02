Корабли Северного флота в 2021 году обеспечат присутствие в Мировом океане

Экипажи боевых кораблей Северного флота продолжат выполнять задачи в акватории Мирового океана в 2021 году. Об этом заявил командующий флотом Александр Моисеев.

«В 2021 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана. Новый 2021 год несколько экипажей подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения встретили вдали от родных берегов, в Атлантическом океане, морях Северного Ледовитого океана», - сказал Моисеев.

В минувшем году экипажи Северного флота выполнили более 30 дальних походов, в ходе которых моряки осуществили 16 визитов в 12 портов иностранных государств. Моряки-североморцы провели десятки учений на воде и на суше, наиболее значимые из них - тактические учения на полуострове Таймыр.

Впервые в современной истории ВМФ России корабли и суда Северного флота прошли севернее архипелагов Новосибирские острова, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, пересекли 82 параллель.