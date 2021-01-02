Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Корабли Северного флота в 2021 году обеспечат присутствие в Мировом океане

Ян Брацкий
11:41 02.01.2021
В минувшем году экипажи кораблей Северного флота РФ выполнили более 30 дальних походов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны России

Экипажи боевых кораблей Северного флота продолжат выполнять задачи в акватории Мирового океана в 2021 году. Об этом заявил командующий флотом Александр Моисеев.

«В 2021 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана. Новый 2021 год несколько экипажей подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения  встретили вдали от родных берегов, в Атлантическом океане, морях Северного Ледовитого океана», - сказал Моисеев.

В минувшем году экипажи Северного флота выполнили более 30 дальних походов, в ходе которых моряки осуществили 16 визитов в 12 портов иностранных государств. Моряки-североморцы провели десятки учений на воде и на суше, наиболее значимые из них - тактические учения на полуострове Таймыр.

Впервые  в современной истории ВМФ России корабли и суда Северного флота прошли севернее архипелагов Новосибирские острова, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, пересекли 82 параллель.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.