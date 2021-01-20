В Забайкалье началась вакцинация членов семей военнослужащих ВВО

В Забайкальском крае состоялась добровольная вакцинация членов семей военнослужащих первым компонентом препарата «Спутник-V», разработанным институтом Гамалеи при участии Минобороны. Процедуры проходили в поликлинике, организованной на базе поликлиники военного госпиталя Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае. Здесь же состоялась вакцинация военнослужащих вторым компонентом вакцины.

Для доставки препарата из федерального центра использовался самолет военно-транспортной авиации. При транспортировке были соблюдены необходимые для сохранения свойств препарата условия.

По истечении трех недель будет осуществлена вакцинация вторым компонентом вакцины. В течение этого времени специалистами медицинской службы ВВО будет осуществлен контроль состояния здоровья вакцинируемых.

Всего на данный момент в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Забайкальском крае, отечественной вакциной привито порядка 1 тысячи военнослужащих, членов семей и гражданского персонала ВВО.