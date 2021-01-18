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Более 400 военнослужащих ВМФ России участвовали в крещенской службе в Кронштадском Морском Соборе

Тимур Шерзад
16:30 18.01.2021
Завершив молебен, военнослужащие флота прошли Крестным ходом от собора до Петровской пристани, где приняли участие к крещенском купании.
Более 400 военнослужащих ВМФ России участвовали в крещенской службе в Кронштадском Морском Соборе
© Фото: Министерство обороны России
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Более 400 военнослужащих Главного командования ВМФ РФ и Военного Учебно-Научного центра ВМФ участвовали в крещенской службе в Кронштадском Морском Соборе. 

Еще в службе принимали участие военные моряки Ленинградской военно-морской базы ЗВО, а также жители и гости города Кронштадта. Завершив молебен, военнослужащие флота прошли Крестным ходом от собора до Петровской пристани, где приняли участие к крещенском купании.

«Православные традиции всегда находили горячий отклик у военных моряков. Крещение Господне очень значимый праздник, который празднуется военными моряками, как в Санкт-Петербурге, где дислоцировано Главное командование ВМФ России, так и на всех флотах. Уверен, что военные моряки, которые сегодня посетили Кронштадтский Морской Собор, получили духовный заряд вдохновения и почувствовали неразрывную связь с нашими историческими и православными традициями», - отметил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов. 

Кроме того, как военнослужащие, так и жители Кронштадта наблюдали выступление военных оркестров Военного Учебно-Научного Центра ВМФ. 

«Мероприятия проводятся с неукоснительным выполнением мер по недопущению новой коронавирусной инфекции», - отметил Заместитель Главкома Военно-морского флота России по военно-политической работе, капитан 1 ранга Владислав Павлов.

Он добавил, что для организации участия военных моряков в вышеперечисленных мероприятиях была организована полевая кухня, а также медицинское обеспечение. 

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