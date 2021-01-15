Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В высокогорных подразделениях ЮВО завершился первый этап вакцинации от коронавируса

Тамара Астапенкова
04:44 15.01.2021
По истечении трех недель военнослужащие ЮВО будут ревакцинированы вторым компонентом препарата.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В высокогорных подразделениях Южного военного округа, дислоцированных на Северном Кавказе, завершилась вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции первым компонентом препарата «Спутник V».

Перед прививкой военнослужащие в обязательном порядке прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта. При отсутствии противопоказаний они были привиты первым компонентом вакцины.

По истечении трех недель военнослужащие ЮВО будут ревакцинированы вторым компонентом препарата. На данный момент вакцинацию от коронавируса прошли более 4 тысяч военнослужащих.

«Самочувствие после укола не изменилось. После прививки за мной наблюдали врачи около часа, изменений никаких не было выявлено и я спокойно занимался своими обязанностями согласно распорядка дня. Маме когда позвонил, она очень обрадовалась моему решению и, как только будет возможность, тоже запишется на вакцинацию», – рассказал дезинфектор медицинской роты горного соединения ЮВО рядовой Мальканов Эльмир.

В ближайшее время медицинскими учреждениями ЮВО планируется вакцинировать свыше 60 тысяч военнослужащих. Прививку уже получили военные врачи, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие, выполняющие задачи на боевом дежурстве.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:15 Эксклюзив
Видео
«Он мне открыл мир кино»: воспитанник «Ералаша» поделился воспоминаниями о Грачевском
22:48 В стране и мире
Пентагон запретил инвесторам из США сотрудничать с девятью компаниями из КНР
22:40 В стране и мире
Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины «Спутник V»
22:58 В стране и мире
Умер Борис Грачевский
20:59 В стране и мире
В РФПИ сообщили о блокировке аккаунта вакцины «Спутник V» в Twitter
Популярное
Популярное
Свет Земли: российский космонавт показал северное сияние из иллюминатора МКС
Видео
Задержание владельца кафе с шаурмой «от Сталина» попало на видео
Видео
Два солнечных пятна в три раза больше Земли попали на видео
Видео
Пьяный водитель «прокатил» полицейского на капоте в Биробиджане
Названа привычка, отказ от которой способен предотвратить онкологию
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.