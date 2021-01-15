В высокогорных подразделениях ЮВО завершился первый этап вакцинации от коронавируса

В высокогорных подразделениях Южного военного округа, дислоцированных на Северном Кавказе, завершилась вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции первым компонентом препарата «Спутник V».

Перед прививкой военнослужащие в обязательном порядке прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта. При отсутствии противопоказаний они были привиты первым компонентом вакцины.

По истечении трех недель военнослужащие ЮВО будут ревакцинированы вторым компонентом препарата. На данный момент вакцинацию от коронавируса прошли более 4 тысяч военнослужащих.

«Самочувствие после укола не изменилось. После прививки за мной наблюдали врачи около часа, изменений никаких не было выявлено и я спокойно занимался своими обязанностями согласно распорядка дня. Маме когда позвонил, она очень обрадовалась моему решению и, как только будет возможность, тоже запишется на вакцинацию», – рассказал дезинфектор медицинской роты горного соединения ЮВО рядовой Мальканов Эльмир.

В ближайшее время медицинскими учреждениями ЮВО планируется вакцинировать свыше 60 тысяч военнослужащих. Прививку уже получили военные врачи, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие, выполняющие задачи на боевом дежурстве.