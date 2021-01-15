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Более тысячи военнослужащих поставили прививку от коронавируса на военной базе РФ в Армении

Андрей Аркадьев
12:00 15.01.2021
За два месяца планируется привить более 60 тысяч человек в ЮВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На российской военной базе в Армении более тысячи военнослужащих поставили прививки от коронавируса, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В начале недели первая партия отечественной вакцины «Спутник V» в количестве тысячи доз была доставлена в военный госпиталь в городе Гюмри.

Ни у кого из привитых не было жалоб на самочувствие, осложнений не наблюдалось. Перед процедурой военнослужащие проходят тщательный медицинский осмотр. Прививку делают исключительно по желанию, с письменного согласия.

Всего Южный военный округ получил более 23 тысяч доз препарата. Уже более шести тысяч военнослужащих и медиков привиты обоими компонентами вакцины, еще 17 тысяч солдат и офицеров - первой прививкой.

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