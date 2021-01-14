Танки, БМД и гранатометы: под Волгоградом стартовало учение ВДВ

Полигон Камышинский под Волгоградом стал местом проведения тактического учения. В его рамках были задействованы подразделения десантно-штурмового батальона и средства усиления Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения.

Десантники привели технику и снаряжение в высшую степень готовности, после чего на штатной технике вышли в указанный район. Там они отработали расположение на местности, разворачивание базового лагеря с организацией его охранения и обороны.

Десантникам предстоит отработать выход на оборонительные позиции, ведение оборонительного боя, занятие выгодных рубежей и маневрирование в составе подразделений.

Задействованный в учении личный состав примет участие в боевой стрельбе. В деле будет задействовано не только стрелковое оружие, но и вооружение танков Т-72Б3, боевых машин десанта БМД-2КА-У, а также гранатометов.

В ходе учения будут активно применяться средства имитации обстановки реального боя - дымовые шашки и холостые боеприпасы. Это нужно для формирования у десантников психологической готовности к потенциальному решению реальных боевых задач.

В тактическом учении приняли участие более 500 человек и 40 единиц техники.