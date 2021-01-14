Огонь из всех орудий: более 2 тысяч военнослужащих вышли на дальневосточные полигоны
Личный состав продемонстрирует умение действовать в обороне, наступлении и на марше.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа проходят проверку боем. На дальневосточные полигоны вышли разведчики и мотострелки - всего более двух тысяч военнослужащих.
Боевые стрельбы идут и днем, и ночью, в обороне, наступлении и на марше из всех видов оружия и с применением бронетехники. Проверка продлится около месяца.
Ряд задач взят из опыта современных военных конфликтов. Это, в частности, умение противостоять беспилотникам разведки противника, отражене атак расчетов подвижных групп противотанковых комплексов и крупнокалиберных пулеметов.