Огонь из всех орудий: более 2 тысяч военнослужащих вышли на дальневосточные полигоны

Подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа проходят проверку боем. На дальневосточные полигоны вышли разведчики и мотострелки - всего более двух тысяч военнослужащих.

Боевые стрельбы идут и днем, и ночью, в обороне, наступлении и на марше из всех видов оружия и с применением бронетехники. Проверка продлится около месяца.

Ряд задач взят из опыта современных военных конфликтов. Это, в частности, умение противостоять беспилотникам разведки противника, отражене атак расчетов подвижных групп противотанковых комплексов и крупнокалиберных пулеметов.