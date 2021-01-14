Армия Трубопроводчики ЗВО протянули 30-километровую магистраль снабжения и защитили ее от атаки «диверсантов» Тимур Шерзад Военные трубопроводчики отмечают сегодня профессиональный праздник - Трубопроводные войска были созданы 14 января 1952 года. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Нижегородской области военнослужащие наладили снабжение водой и горючим в полевых условиях. Магистраль протяженностью более 30 километров протянул трубопроводный батальон Западного военного округа. При этом работать специалистам приходилось в ситуациях, максимально приближенных к боевым, отбивая атаки «диверсантов». Военные трубопроводчики отмечают сегодня профессиональный праздник - Трубопроводные войска были созданы 14 января 1952 года. Они успешно решали задачи и в ходе боевых действий в Афганистане, и во время контртеррористических операций на Кавказе. Оказывали помощь в тушении масштабных лесных пожаров, решали проблемы в обеспечении водой населения Крыма. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика